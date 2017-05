Czy Jarosław jest gotowy na przyjęcie turystów?

Sezon turystyczny właśnie rusza. Jarosław zachęca do odwiedzenia bogatą ofertą: zabytkami, układem architektonicznym starego miasta, historią tworzoną na styku kultur i narodowości, a także bogatą tradycją kupiecką, tradycjami wojskowymi i podziemnymi trasami turystycznymi. Trudno wymienić wszystkie atrakcje turystyczne, jakie ma do zaoferowania. Czego brakuje miastu, by ściągało więcej turystów?

fot. Roman Kijanka

Podziemna Trasa Turystyczna. W ciągu roku odwiedziło ją ponad 10 tys. ludzi.

Turysta znajdzie dość dużo informacji o Jarosławiu. Począwszy od perełek architektonicznych, przez miejsca i wydarzenia ciekawe kulturowo i historycznie, na bazie noclegowej i gastronomicznej kończąc. Mieszczące się w kamienicy Attavantich przy jarosławskim Rynku Centrum Kultury i Promocji służy pełnym zakresem informacji turystycznej. Udostępnia ją również na swojej stronie internetowej. Często słychać głosy, że ruch turystyczny w mieście pozostawia wiele do życzenia, ale Jarosław nie odbiega pod tym względem od miast sąsiednich i z turystami aż tak źle nie jest. Potrzebuje mody na siebie