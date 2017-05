Wyprawa kolejowym szlakiem sprzed stu lat

Pasjonaci potrafią być uparci. Ubiegłej jesieni kilku zapaleńców ze stowarzyszenia „Linia 102” zaczęło rąbać drzewa i krzaki porastające nieużywane tory prowadzące z Przemyśla do Malchowic, a kiedyś jeszcze dalej. Wtedy niektórzy znacząco pukali się w czoło, słuchając, jak Karol Gajdzik mówi, że tym szlakiem, wybudowanym za czasów Franciszka Józefa, będzie można po stronie ukraińskiej dojechać do źródeł Sanu. W sobotę, 22 kwietnia, okazało się, że jest to jednak możliwe.

fot. Jacek Szwic

Powitanie na granicy.

Prognozy pogody na sobotę nie zachęcały do wypraw, ale chętnych było wielu. Niestety z powodów logistycznych udział w kolejowej wyprawie do źródeł Sanu mogło wziąć tylko trzydzieści osób. Punktualnie o siódmej z Dworca Głównego wyjechała drezyna z częścią uczestników eskapady. Druga część czekała już przy zaimprowizowanym przejściu granicznym. Po błyskawicznej odprawie przechodzimy granicę po torach. Wita nas delegacja gospodarzy z Orestem Bonkiem, starostą samborskim na czele, która będzie nam towarzyszyć przez cały dzień. Choć nie jest to żadna oficjalna impreza, powiewają flagi Polski, Ukrainy i unijna. Krótkie przywitanie i pakujemy się do autobusu.



W Niżankowicach krótki postój, żeby zobaczyć dworek rodziny Hrimów (dzisiaj niestety w ruinie) i jedziemy dalej. Za miasteczkiem zaczyna się droga przypominająca czołgowy poligon. Kierowca jest miejscowy. Wie, że dziur jest tyle, że (...)