MOK przed remontem za ponad 4,5 mln zł

– Zakres prac dotyczy osuszenia ścian fundamentowych budynku, posadzek i drenażu opaskowego, czyli tego, co dla ludzi z zewnątrz jest niewidoczne, ale bardzo ważne, bo prowadzi do niszczenia. To wymaga jak najszybszych robót i o to staraliśmy się w pierwszej kolejności – wylicza Elżbieta Śliwińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

fot. Roman Kijanka

– Osuszenie piwnic i zabezpieczenie przeciwwilgociowe to jedno z najważniejszych zadań – mówi Elżbieta Śliwińska, dyrektor MOK w Jarosławiu.

– Kolejna sprawa to winda dla osób niepełnosprawnych, przebudowa klatki schodowej oraz prace najbardziej rzucające się w oczy, czyli elewacja budynku. Przed nami remont, jakiego jeszcze nie było – mówi E. Śliwińska (...)