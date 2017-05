We Włoszech uczcili polskich żołnierzy [ZDJĘCIA]

W włoskim Chivasso – nowym mieście partnerskim Przemyśla – odbyła się oficjalna uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy Żołnierzy Polskich (Soldati Polacchi).

To właśnie istnienie w Chivasso obozu jeńców z armii austro-węgierskiej i niemieckiej narodowości polskiej, z których następnie formowana była armia gen. Hallera, leżało u podstaw nadania nazwy „Żołnierzy Polskich” jednej z ulic włoskiego miasta, a także stało się punktem wyjścia do nawiązania współpracy z Przemyślem. Przez obóz Mandria di Chivasso przeszło ponad 20 tys. żołnierzy od grudnia 1918 roku do zamknięcia obozu w czerwcu 1919 – stanowili oni ok. 1/3 wojska polskiego we Francji pod dowództwem generała Hallera. Pobyt polskich żołnierzy został zapamiętany przez mieszkańców Chivasso.