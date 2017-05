Rozpracowano kilkunastoosobową grupę nielegalnie handlującą bronią [ZDJĘCIA]

Od 2014 r. trwała jedna z najgłośniejszych akcji, prowadzona przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Wymierzona była przeciwko 13-osobowej grupie trudniących się gromadzeniem, przerabianiem, wytwarzaniem i sprzedażą broni oraz amunicji.

fot. serwis BiOSG



Akt oskarżenia przeciwko 7 osobom z okolic Zamościa i Lublina wpłynął 28 kwietnia do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Wcześniej skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Biłgoraju przeciwko 6 podejrzanym, którzy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze.



Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymano w sumie 13-osób w wieku od 33 do 62 lat.