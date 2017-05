Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 bm. o godz. 10 na przemyskim Rynku rozpoczną się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, organizowane przez lokalne koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

fot. UM Przemyśl



Tegoroczne hasło obchodów „Jestem aktywny więc czuję się potrzebny” nawiązuje do myśli przewodnich z lat poprzednich, np.: „Budujemy mosty z naszych serc”, „Jesteśmy z wami – tacy sami”, Pełni godności w dzieciństwie i w dorosłości”, w których centralne miejsce zajmują osoby z niepełnosprawnością intelektualną w interakcji ze społeczeństwem. – Nasze działania zawsze zmierzają do zobrazowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej dorosłości, kładąc nacisk na aktywność, integrację, inkluzję, godność i normalizację – podkreślają Krzysztof Lewczuk i Beata Gumienny, organizatorzy przedsięwzięcia.