Potrącił policjanta motocyklem i uciekł

17-letni motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej, przodem pojazdu uderzył w funkcjonariusza i odjechał. Jednak po krótkim pościgu udało się go złapać.

Do wypadku doszło wczoraj (3 bm.) w Nienadowej Górnej. Kierujący motocyklem crossowym, mieszkaniec powiatu przemyskiego, jadąc od strony Huciska Nienadowskiego, nie zatrzymał pojazdu na wyraźnie podawany przez umundurowanego funkcjonariusza policji sygnał do zatrzymania.



Uderzył przodem motocykla w policjanta, po czym odjechał, a następnie porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu przez drugiego funkcjonariusza, 17-latka udało się zatrzymać. Okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania, a jego pojazd nie jest zarejestrowany i ubezpieczony. Policjant z urazem kolana został przewieziony do szpitala.