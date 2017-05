Ukradł ciągnik, bo nie miał czym wrócić z dyskoteki

W niedzielę 30 kwietnia po godz. 6, policjanci z KPP w Nisku otrzymali zgłoszenie o kradzieży ciągnika rolniczego w miejscowości Zarzecze. Poszkodowany właściciel czekając na policję wspólnie z członkami swojej rodziny jeździł po Zarzeczu w poszukiwaniu ciągnika.

Na ul. Hawryły właściciel zauważył swój ciągnik, złodziej na widok pościgu zjechała z drogi i wjechał do lasu. Wtedy na miejscu zjawił się dzielnicowy z jednym z funkcjonariuszy prewencji. Policjanci zabrali do radiowozu poszkodowanego i pojechali za złodziejem. Kiedy droga się skończyła, policjanci pobiegli za mężczyzną. Złodziej porzucił traktor i zaczął uciekać pieszo. Funkcjonariusze po krótkim pościgu zatrzymali mężczyznę.

Sprawcą okazał się być 26 letni mieszkaniec Gwoźdźca, który poprzedniego wieczora wybrał się na dyskotekę do, oddalonego o 30 kilometrów od domu, Zarzecza. Do lokalu przywiózł go kolega, który miał go również stamtąd odebrać i odwieźć do domu. 26 latek bawił się w dyskotece do rana, pijąc alkohol. Nad ranem nie mógł się dodzwonić do kolegi, a potem rozładował mu się telefon. Wyszedł z dyskoteki i kierował się w stronę centrum Zarzecza. Próbował zatrzymać przejeżdżający samochód, by ktoś podwiózł go do domu, kiedy to się nie udało zdecydował się ukraść ciągnik.

Badanie stanu trzeźwości sprawcy wykazało że ma on 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo policjanci ustalili, że 26-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Mężczyzna odpowie przed sądem za kradzież i jazdę w stanie nietrzeźwości.