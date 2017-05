Waldemar Paluch: W domu jestem gościem. Wszystko na głowie żony

Waldemar Paluch nie miał żadnego doświadczenia samorządowego, obejmując urząd burmistrza Jarosławia. Przyznaje, że sprawowanie funkcji, którą powierzyli mu jarosławianie, wymagało solidnej nauki i przeorganizowania całego życia. Mieszka w Koniaczowie razem z żoną Bernadettą, synem Bartłomiejem oraz córkami Wiktorią i Mają. Dorosły syn prowadzi własną działalność. Wiktoria chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Maja jest przedszkolakiem. Obie dziewczynki, które przyszły na świat po długich oczekiwaniach, odmłodziły małżeństwo obchodzące w ubiegłym tygodniu jubileusz 25-lecia.

Skąd pomysł, by zostać burmistrzem?

– Zawiązując Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej „Rozwój i Postęp”, którego celem jest między innymi wsparcie dla prowadzących firmy, doszliśmy do wniosku, że lepsze ich funkcjonowanie wymaga zmiany podejścia ze strony władz miasta. Chcieliśmy wyciągnąć Jarosław z zastoju. Tego oczekiwali również mieszkańcy. Stąd wizja wejścia naszych przedstawicieli do Rady Miasta, a gdy się okazało, że mamy kandydatów, stwierdziliśmy, że możemy się ubiegać o fotel burmistrza. Program wyborczy opierał się na ekonomicznym podejściu do finansów miasta, a z drugiej strony zakładał gospodarskie patrzenie na sprawy samorządowe. Po ponad dwóch latach pełnienia funkcji burmistrza wizja się nie zmieniła, ale realia są całkowicie inne. Nastąpiło zderzenie wyobrażeń z rzeczywistością. Gy obejmowałem urząd, wydawało mi się, że jestem w stanie wykonać wiele zadań dużo szybciej i prościej. Tak jak realizowałem je wcześniej. Potem zrozumiałem, że (...)