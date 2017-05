Przemyśl jest papierkiem lakmusowym

W tym roku przypada 70. rocznica akcji „Wisła”, która rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 r. i trwała do końca lipca tego roku. W wyniku deportacji, zorganizowanej przez komunistyczne władze tzw. Polski Ludowej, z ojczystych stron: Łemkowszczyzny, ziemi przemyskiej, jarosławskiej, tomaszowskiej, hrubieszowskiej, chełmskiej oraz lubaczowskiej, wysiedlono na zachód i północ Polski około 140 tysięcy osób. Jednym z honorowych gości centralnych obchodów 70 rocznicy "Akcji Wisła" była Danuta Kuroń, którą poprosiliśmy o rozmowę.

Jesienią ubiegłego roku była pani w Werchracie, wśród sygnatariuszy "Wołania z Werchraty". Co sprawiło, że jako obywatele Rzeczypospolitej narodowości polskiej zaangażowaliście się w sprawy ukraińskie.

Kiedy przyjechaliśmy do Werchraty, już było po czerwcu. Za graniczną datę można przyjąć dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące szesnastego roku. To data ważna dla nas - obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjechaliśmy wtedy do Przemyśla na procesję na cmentarz gdzie pochowani są żołnierze Petlury. Ja już wcześniej byłam na tej procesji, bo tak się składa, że mój dziadek był legionistą w Pierwszej Brygadzie. W moim domu mówiło się o sojuszu z Petlurą, a moja mama przyjaźniła się z córką oficera Petlury, więc to wyniesiona z domu pamięć historyczna sprawiła, że przyjechałam do Przemyśla.

Czy wiedziała pani, że na tym cmentarzu są pochowani żołnierze Ukraińskiej Powstańczej Armii?

Nie, nie wiedziałam. Dopiero po oficjalnych uroczystościach zobaczyłam ich groby. Tu znowu odwołam się do matki, która była żołnierzem Armii Krajowej, dlatego rozumiem uczucia dzieci i rodzin tych, którzy są tam pochowani. Łączy nas, wyniesione z (...)