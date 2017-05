Dancing inny niż wszystkie

W czwartkowy wieczór 4 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbędzie się, przeznaczony dla dorosłych widzów, spektakl "Dancing. Magia miłości" Będzie to słowno-muzyczne show oparte o najpiękniejszą literaturę miłosną XX-lecia międzywojennego i współczesne teksty o tym, najsilniejszym z uczuć.

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w godzinach pracy administracji MOK i kasy kina IKAR oraz przez system ekobilet





Bilety można kupić bez wychodzenia z domu:

https://ekobilet.pl/ kino-ikar/ dancing-magia-milosci-18881 /198099-bilety-na-film

"Dancing...'' to opowieść o pożądaniu i namiętności, zabarwiona nutą erotyzmu. Oniryczny spektakl przenosi widzów do salonu artystki z „Karnetu balowego” Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, do którego dobiegają odgłosy muzyki i niekończącego się tańca singli i par.W roli głównej kobieta w wieku balzakowskim – przekwitła diva i ekscentryczna bywalczyni salonów słynnego Festiwalu Muzycznego w Łańcucie. To niezwykłe widowisko łączy w sobie dwa światy przeżywania miłości: świat miniony i dzisiejszy. Akcja spektaklu dzieje się późnym wieczorem przed balem w kulisach teatru.Inspiracją do stworzenia scenicznej kreacji Alicji Miss i odgrywanej przez nią postaci Białej Damy stała się aktorka i silna kobieca osobowość Gabriela Kownacka – ekranowa „Gabi”, znana szerszej publiczności z roli Doroty w „Matkach, żonach i kochankach”. Alicja Miss mówi w spektaklu „swoim” tekstem pochodzącym z tomiku wierszy „Magiczne zwierzenia”, który traktuje o kobiecie poruszonej dotykiem anioła i wskazówką zegara. Towarzyszyć jej będzie czarny charakter, Mefisto, który stanie divie na drodze do wielkiej miłości.W spektaklu usłyszymy tango w autorskiej aranżacji Pawła Zagańczyka z Zagan Acoustic z Gdańska. Na żywo najpiekniejsze polskie piosenki wykonają dla Państwa studenci kierunku Jazz i Muzyka Rozrywkowa Paweł Pieniążek (wokal) i Piotr Madura (fortepian). A do tego taneczna niespodzianka - oczywiście w rytmie tanga.