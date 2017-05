Wycinka w lesie w Dębrzynie wzbudza emocje

Las Dębrzyna kojarzony jest najczęściej z miejscem mordów dokonanych w latach 40. XX w. Jednak ten teren, który jest pozostałością po Puszczy Sandomierskiej, skrywa w ziemi również inne tajemnice sprzed naszej ery.

fot. Barbara Chmura

Drzewa zostały wycięte w czterech pododdziałach lasu, a w ich miejsce zasadzono ponad 14 tysięcy dębów.

– W okresie mojego dzieciństwa teren ten należał do księżnej Lubomirskiej. Rosły tam przepiękne drzewa, głównie dęby. Już w tamtym czasie odkryto, że znajdują się tam urny z prochami. Były one chronione, cały las otoczony był wysokim płotem. Podczas lekcji w szkole podstawowej nauczycielka zabierała nas do tego lasu i pokazywała nam rośliny, które pochodziły jeszcze z czasów lodowcowych. Tam było około 50 grubych dębów, które miały ponad 500 lat. Teraz także rośnie trochę dębów, ale młodych. W czasach wyzwolenia las został upaństwowiony, wtedy zaczęło się jego niszczenie. Powoli marniał, rozpoczęto wycinki – wspomina Władysław Łania z Przeworska, który pochodzi z Grzęski i mieszkał w sąsiedztwie Dębrzyny.

fot. Barbara Chmura

Władysław Łania podkreśla, że są to bardzo cenne pamiątki, których nie ma nawet Biskupin. – Jeśli ludzie mieszkali tutaj już w okresie kamienia łupanego, to można sobie wyobrazić, jak wielki mamy skarb. Niestety niszczeje. Miejsce to nie jest w ogóle chronione – podkreśla Władysław Łania, który pochodzi z Grzęski.