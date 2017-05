Z Helu w Bieszczady na dwóch kółkach!

Kilka pamiątkowych fotek i w drogę

Paweł szybko wyrysował wirtualną trasę i zaczął przygotowania do podróży. Rozpisał ją na etapy, zorganizował urlop w pracy, kupił bilet do Helu dla siebie i na rower i ruszył w podróż. Rankiem 6 sierpnia dotarł do Gdańska. – Na Helu spotkałem zakręconego gościa Henia Wopra, którego historię poznałem znacznie później, gdy miałem pierwszy raz większy dostęp do internetu. Pisały o nim lokalne pomorskie serwisy. Henio Wopr, a właściwie Henryk Nowak, pochodzący z Oborowa koło Miastka, a na stale mieszkający w Berlinie, pod koniec lipca spakował rzeczy i wyruszył na wyprawę do Polski, na spotkanie z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży. Gdy go spotkałem, był już w drodze powrotnej do domu – Berlina, pozostało mu przemierzyć polskie wybrzeże. Ja natomiast byłem na starcie, przede mną była cała Polska, jakieś 1200 kilometrów (...)