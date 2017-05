Pomogła Gina i promienie RTG

Ponad 2 tysiące paczek przemycanych papierosów wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na przejściu granicznym w Korczowej.

Podczas rewizji 2 autokarów celnicy odkryli w nich skrytki. W jednej z nich ujawnili 1576 paczek papierosów. Do ukrycia kontrabandy w podłodze, ścianie lodówki i toalecie przyznało się 2 kierowców: 53-letni i 39-letni obywatele Ukrainy. Mężczyźni złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i wpłacili ponad 18 tysięcy złotych tytułem grożących im kar. W kolejnym autokarze, jadącym z Ukrainy do Niemiec, funkcjonariusze znaleźli 480 paczek papierosów marki LM bez polskich znaków akcyzy. Do ich ukrycia również przyznał się kierowca, 24-letni obywatel Ukrainy. Tytułem grożącej kary wpłacił kwotę prawie 6 tysięcy złotych.

W obydwu przypadkach szybkie dotarcie do ukrytego towaru było możliwe dzięki prześwietleniu pojazdów urządzeniem RTG oraz pomocy psa Gina, który wspomagał kontrolę funkcjonariuszy.