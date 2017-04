Burmistrz Radymna dementuje plotki

W Radymnie pojawiły się pogłoski, że jakoby sandomierska spółka PBI WMB, prowadząca wytwórnię mas bitumicznych, wcale nie zamierzała opuszczać miasta nad Radą i że chce przenosić działalność w inne miejsce.

„Spółka PBI WMB wykupiła teren przy ul. Złota Góra w Radymnie i tam planuje przenieść wytwórnię mas bitumicznych. Jeśli to prawda, to władze miasta coś kombinują w tej kwestii, wszak niedawno informowały o wypowiedzeniu umowy dzierżawy terenu” – taki mniej więcej był przekaz informacji, która zaczęła krążyć po Radymnie. Zwróciliśmy się do burmistrza Krzysztofa Romana z prośbą o ustosunkowanie się do niej (...)