Jest szansa, by Tomek wybudził się ze śpiączki

Tomasz Białogłowski z Siennowa od kilkunastu miesięcy znajduje się w śpiączce na skutek niedotlenienia po zatrzymaniu krążenia. W niedzielę, 23 kwietnia, w Zarzeczu została zorganizowana impreza sportowo-charytatywna, z której dochód będzie przeznaczony na rehabilitację 32-letniego mężczyzny. Ma ona pomóc wybudzić go ze śpiączki.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło 4 grudnia 2015 r. Tomek, który jest zawodowym żołnierzem, był wtedy na poligonie w Nowej Dębie razem z kolegami z jednostki w Żurawicy. Tam zachłysnął się treścią pokarmową, przez co doszło do zatrzymania akcji serca i długotrwałego niedotlenienia. Mężczyzna został wprowadzony przez lekarzy w stan śpiączki farmakologicznej. Próba wybudzenia zakończyła się niepowodzeniem, a lekarze stwierdzili u niego stan wegetatywny. Przez ponad rok żołnierz przebywał w Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach pod Przemyślem. Tutaj był intensywnie rehabilitowany przez siostry zakonne.

Kilka miesięcy temu pojawiła się wielka szansa dla 32-latka. Mężczyzna zakwalifikował się do programu wybudzania dla dorosłych w Klinice Budzik w Olsztynie. Badania wykazały stan minimalnej świadomości. Jeśli Tomek trafi do kliniki, okaże się, czy będzie miał wszczepiony elektrostymulator, który pomoże w wybudzeniu go ze śpiączki. Na razie potrzebuje jednak ciągłej rehabilitacji. Jeśli elektrostymulator nie zostanie zrefundowany przez NFZ, rodzina będzie musiała zapłacić za niego być może nawet 90 tys. zł.