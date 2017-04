Jak się przygotować do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Rekonstrukcja ACL to jedna z najczęstszych operacji w stawie kolanowym wykonywanych za pomocą artroskopu. Dotyka ludzi w każdym niemal wieku, którzy borykają się z urazem kolana. Masz wskazanie do operacji? O tym, o czym warto pomyśleć przed operacją i jak przebiega rehabilitacji po niej, rozmawiamy z Martą Szlandą-Mikuła, fizjoterapeutką Centrum Rehabilitacji w Przemyślu (Grottgera 4, www.rehabilitacja.przemysl.pl).

– Fizjoterapeutę warto odwiedzić od razu po otrzymaniu wskazania do operacji. Zazwyczaj musimy na nią czekać, więc mamy czas, aby się odpowiednio przygotować. Podczas konsultacji przeprowadzamy badanie funkcjonalne, czyli sprawdzamy, czy mięśnie są wypracowane, jak pracuje czworogłowy, ale też edukujemy. Uczymy izometrycznych ruchów, czyli tych niesprawiających bólu, niewymagających zginania kończyny. Pacjent dostaje instrukcje, jak w domu ćwiczyć te partie mięśni, które potem będą nam potrzebne do wstawania i chodzenia.

– To zależy od potrzeb i wskazań lekarza. Jeśli zalecono używanie ortezy, ważny jest wybór odpowiedniej. Powinna być sztywna, z tzw. zegarem, który pozwala nam ustawić pożądany kąt zgięcia i wyprostu w stawie. Będziemy jej używać podczas przemieszczania się i spania, czyli wtedy gdy trudniej nam kontrolować ruchy. Większość pacjentów będzie przemieszczać się przy pomocy kul, zwłaszcza osoby starsze, które potrzebują wsparcia. Młodsi pacjenci niekiedy radzą sobie bez nich. Jeśli jednak są nam potrzebne, najlepiej używać dwóch. Chodzenie o jednej kuli jest niewskazane, ponieważ zaburzamy symetryczny rytm chodzenia. Już lepiej całkiem z nich zrezygnować. Potrwa to od 5 do 6 tygodni. Chodzić o kulach najlepiej nauczyć się jeszcze przed operacją, unikniemy wtedy niepotrzebnego stresu. Sposobów chodzenia z kulami jest sporo, dobieramy je indywidualnie do pacjenta.

Co będzie nam potrzebne do rehabilitacji pozabiegowej?

Możemy też potrzebować innych akcesoriów.

– Mogą to być na przykład piłka rehabilitacyjna i elastyczna taśma do ćwiczeń. Warto się także zaopatrzyć w chłodzący okład i środek do dezynfekcji rany, a także niezbędne materiały opatrunkowe. Co ponadto? Samozaparcie, pozytywne nastawienie i wytrwałość w drodze do założonego celu.

Musimy się nastawić na to, że pierwsze doby po zabiegu będą trudne.

– Tak, z czasem ból w kolanie będzie maleć, ale przez kilka dni musimy zacisnąć zęby i stosować się do poleceń fizjoterapeuty. Ćwiczenia w pierwszych dobach po zabiegu są bardzo ważne. Musimy je wykonywać systematycznie i sumiennie, ponieważ zaburzona aktywacja mięśnia czworogłowego uda może spowodować brak wyprostu stawu kolanowego. Poza tym jeśli już od pierwszej doby po zabiegu nauczymy się poprawnego chodu, uda nam się zmniejszyć sztywność zoperowanego kolana.

Podobno 3. i 4. miesiąc to istotny przełom.

– To okres przebudowy rekonstruowanego więzadła. Zaczynamy czuć się coraz lepiej, ale trzeba pamiętać, aby się nie forsować. Błędne jest myślenie, że zwiększenie intensywności ćwiczeń przyspieszy rekonwalescencję, efekt może być odwrotny. Uważnie słuchajmy fizjoterapeuty, ponieważ on najlepiej wie, jakie ćwiczenia są nam niezbędne, bo każdy program rehabilitacji dostosowany jest indywidualnie do pacjenta. W zależności od postępów niektóre etapy możemy przyspieszyć, czasem jednak trzeba je wydłużyć, to zależy od reakcji pacjenta i od tego, co na danym etapie napotkamy.