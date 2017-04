Buldogi, chihuahua i shih tzu

40-letni obywatel Włoch próbował przewieźć przez przejście graniczne w Medyce 11 szczeniąt bez wymaganych dokumentów weterynaryjnych i badań.

fot. KAS

Podróżny musiał wrócić z psami na Ukrainę.

Samochód na włoskich numerach rejestracyjnych, którym podróżował mężczyzna, został skierowany do kontroli celnej 20 kwietnia br. Przekraczając granicę, podróżny wybrał do odprawy pas „nic do oclenia”.



– W trakcie czynności kontrolnych funkcjonariusze Oddziału Celnego w Medyce ujawnili 11 szczeniąt – informuje Edyta Chabowska z biura prasowego Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie. – Wśród młodych psów, których wiek nie przekraczał 1 miesiąca (...)

fot. KAS



fot. KAS



Choć kierowca zadbał o warunki przewozu zwierząt, umieszczając je w specjalnych torbach, to nie przedłożył do kontroli i nie posiadał dokumentów, na podstawie których mogłyby zostać przewiezione legalnie przez granicę. Psy nie miały także wymaganych transponderów.



– Decyzją powiatowego lekarza weterynarii, który stwierdził brak właściwej dokumentacji oraz badań poziomu przeciwciał w kierunku wścieklizny, zwierzęta zostały zawrócone na Ukrainę – kontynuuje E. Chabowska. – Dodatkowo podczas kontroli pojazdu funkcjonariusze wykryli 49 paczek papierosów. Kierowca przyznał się do własności niezgłoszonego towaru i został ukarany mandatem karnym – dodaje.

Służba Celno-Skarbowa przypomina, że posiadanie wymaganych prawem dokumentów weterynaryjnych przy przewozie zwierząt ma szczególe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa epizootycznego i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych zwierząt.