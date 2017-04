Majówka z potańcówką

Stowarzyszenie Folkowisko po raz kolejny zamierza ożywić przestrzeń Roztocza Wschodniego. 2 maja w Gorajcu będzie się sporo działo! Mamy dla Was co najmniej 4 propozycje spędzenia majówki.

Również i tego roku w niewielkiej wsi Gorajec postanowiono ożywić zapomniane ludowe święto, którego tradycja sięga jeszcze 1848 r. Dzień Wolności Chłopskiej – bo o nim mowa – będzie jak zwykle przepełniony muzyką, opowieściami i warsztatami. Co w tegorocznych planach? O godz. 10.00 wystartuje III Rajd im. Mirka Piotrowskiego przez Roztocze Wschodnie pod hasłem „Na Azymut”. Uczestnicy pieszej wyprawy będą mieli do pokonania około 25 km, a w trakcie będą próbowali odnaleźć ślady zniesienia pańszczyzny w Galicji. – Rajd jak co roku wystartuje i zakończy się w Gorajcu, a uczestnicy podczas 5-godzinnej wędrówki odwiedzą między innymi Łówczę i zagubioną wśród lasów Sigle – informuje Marcin Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko. Będzie też coś dla najmłodszych. O g. 13.00 rozpoczną się terenowe warsztaty dla dzieci „Nasza Ziemia”. Zajęcia praktyczne w terenie poprowadzą: ornitolog Mateusz Bielko, leśnik Łukasz Zdeb i zielarz: Zbigniew Bliziński. Gratką będzie z pewnością budowanie hoteli dla owadów razem z cieślą Tomkiem Kargolem. Co jeszcze znajdzie się w programie? – Planujemy warsztaty tańców tradycyjnych i śpiewu na starą nutę z Katarzyną Chodoń z Arkadiuszem Szałatą, a także potańcówkę z udziałem kapeli Pawlaki. Przestrzeń Gorajca ożywi też interaktywny teatralny spektakl „Po wolność”, w którym przeniesiemy widzów do roku 1848. Kulminacyjnym punktem będzie występ połączonych składów dwóch chórów Warszawskego Chóru Rewolucyjnego „Warszawianka” i Krakowskego Chóru Rewolucyjnego – zachęca do udziału w wydarzeniach Marcin Piotrowski. Na finał organizatorzy przewidzieli tzw. kino pod chmurką i pokaz filmu „Niepamięć”.