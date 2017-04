Właściciele spa w Radawie wyróżnieni jako 1. na Podkarpaciu

– Sprzedawaliśmy borówki na hali targowej, produkowaliśmy pierogi i handlowaliśmy kapustą kiszoną. Były biznesy, które wyszły i które poległy. Wiele doświadczeń. Sukcesów i porażek. Łzy i uśmiechy – wspominają Joanna i Paweł Preisnerowie, właściciele Hotelu Bacówka Radawa&SPA, a także firmy deweloperskiej Szklane Tarasy. Jako pierwsi przedsiębiorcy z Podkarpacia zostali wyróżnieni w tym roku tytułem „Człowiek Sukcesu”.

Wyróżnienie za kreatywność, oryginalność i optymizm, a także za unikalne podejście do rozwoju własnego biznesu odebrali 11 kwietnia br. na gali w Warszawie. – To dla nas przede wszystkim wielki zaszczyt, stanąć wśród fascynujących osobowości, które poprzez swoją kreatywność tworzą niezwykłe projekty. Statuetka, którą otrzymaliśmy, to także zwieńczenie ciężkiej pracy oraz wielka motywacja do tego, aby nie rezygnować ze swoich pomysłów i marzeń. To niezwykłe przeżycie utwierdziło nas w przekonaniu, że warto – mówią.

Sukces to możliwość robienia tego, co się lubi

Pytamy właścicieli hotelu w Radawie, jak oni sami rozumieją unikalne podejście do biznesu.

– Staramy się czerpać z każdej minuty życia to, co najważniejsze i przekładamy to na nasze projekty deweloperskie i hotelowe. Sprawiamy, że nasze działania stają się nie tylko produktami, ale marzeniami i pragnieniami ludzi takich jak my – zwykłych ludzi. Słuchamy, widzimy i realizujemy. Pytamy naszych gości, co zmienić, jak ulepszyć, co sprawiłoby, żeby na ich twarzach zagościł uśmiech. Sukces to przede wszystkim możliwość zajmowania się czymś, co sprawia, że umieramy z tęsknoty za każdym kolejnym dniem, a także możliwość przebywania z ludźmi, którzy sprawiają, że ta tęsknota się potęguje. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy, to dla nich jest ta nagroda. Jesteśmy architektami naszego życia. Planujemy je, robimy obliczenia, szukamy najlepszych rozwiązań. Później część projektów trafia do szuflady, a część jest realizowana. Mamy wielką przyjemność realizować te, które biorą się z naszej pasji. Każdego dnia szuflada się otwiera i wspólnie analizujemy, który z projektów urzeczywistnić. Każdy ma swój czas – wyliczają.