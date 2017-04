Porodówce w Przeworsku grozi zamknięcie?

Jakiś czas temu Przeworsk obiegła pogłoska o możliwości zamknięcia miejscowej porodówki ze względu na niewielką liczbę porodów. Jak się okazuje, mocno przesadzona, bo Szpital Powiatowy w Przeworsku cieszy się ostatnio wzrostem liczby urodzeń.

– Od wielu lat zauważa się spadek liczby urodzeń w całej Polsce, jednak u nas między rokiem 2015 a 2016 nie był on tak znaczny, co dobrze rokuje. Porównując pierwszy kwartał bieżącego roku z ubiegłym, widać tendencję zwyżkową. W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku było 89 porodów, zaś w tym odnotowaliśmy ich 119. Cały poprzedni rok był na porównywalnym poziomie. W drugim kwartale było 91 porodów, w trzecim 101, zaś w czwartym 110. Końcówka roku pokazała wzrost. Być może to efekt ustawy 500 plus, ale jest to jeszcze za krótki okres, aby jednoznacznie to stwierdzić – mówi położna oddziałowa Irena Dybaś, która jednocześnie dementuje plotki o możliwości zamknięcia porodówki.

Entonox jako znieczulenie

Jednym z argumentów, który przemawia za tym, że kobiety wybierają porody w innych szpitalach, może być znieczulenie zewnątrzoponowe (...)