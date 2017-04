Tragiczny finał poszukiwań

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o policyjnym pościgu za 21-letnim mieszkańcem Przemyśla Marcinem Wolańskim, który był poszukiwany dwoma listami gończymi. Młody mężczyzna umknął policji, wskakując do Sanu. Wtedy jeszcze nie wiadomo było, co się z nim stało – czy udało mu się przepłynąć rzekę i ukryć się, czy – jak zakładała druga wersja – porwał go bystry nurt rzeki i utonął.

fot. Jacek Szwic

Strażacy przeszukują dno Sanu.