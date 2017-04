I mieszkańcy, i budowa mają swoje prawa

Od jakiegoś czasu na przemyskim Rynku trwa spór dotyczący przejazdu ul. Grodzką i Fredry, tuż obok nowo budowanej kamienicy. Szczególnie w godzinach porannych przejazd tamtędy jest dość problematyczny, bowiem pracownicy budowy ustawiają samochody w miejscach niedozwolonych, blokując tym samym przejazd i ciągi piesze wzdłuż ul. Grodzkiej.

– Tu się dzieją cyrki, samochody przyjeżdżające na wyładunek blokują drogę, dodatkowo pracownicy zostawiają samochody w niedozwolonych miejscach – mówi radny osiedlowy Andrzej Mizgała. – Parkują po drugiej stronie drogi, a także w ciągu ulicy Grodzkiej, a nie mają na to żadnego pozwolenia. Droga bywa zablokowana, tworzą się korki. Ludzie potrzebują rano dojechać do pracy lub odwieźć dzieci do przedszkola i ten dojazd mają utrudniony. To jednak nie wszystko. Cała sytuacja stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, którzy (...)