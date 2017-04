Tor i kolejka będą czynne w długi majowy weekend

Pierwszy, długi majowy weekend będzie w Przemyślu obfity w różnego rodzaju imprezy plenerowe. Jedną z atrakcji będzie możliwość skorzystania z obiektów zarządzanych przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, znajdujących się na stoku narciarskim.

fot. Mariusz Godos

Zarówno kolejka, jak i tor saneczkowy będą czynne przez kilkanaście godzin od 1 do 3 maja br.

1, 2 i 3 maja czynne będą zarówno tor saneczkowy, jak i kolejka krzesełkowa. W dwa pierwsze dni, czyli poniedziałek i wtorek (1 – 2 maja) z wspomnianych atrakcji będzie można korzystać w godzinach od 10 do 19, natomiast w środę, 3 maja br., tor i kolejka czynne będą w godzinach do 12 do 19. Zapraszamy!