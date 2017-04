Stefania i Julia z Naddniestrza odwiedziły Mirosława Bara

Wzrok, umysł i całe jestestwo Stefanii i Julii skierowany był w jeden punk przez kilkadziesiąt minut spotkania. Młode dziewczyny siedziały na wygodnej kanapie, w małym pokoiku, a tuż obok na wózku inwalidzkim Mirosław, całkowicie sparaliżowany.

Człowiek dumny szczyci się tym kim jest.

Człowiek pyszny szczyci się tym co ma.

Władysław Tatarkiewicz /filozof/

Wzrok, umysł i całe jestestwo Stefanii i Julii skierowany był w jeden punk przez kilkadziesiąt minut spotkania. Młode dziewczyny siedziały na wygodnej kanapie, w małym pokoiku, a tuż obok na wózku inwalidzkim Mirosław, całkowicie sparaliżowany.

„Czy wiecie co jest moim marzeniem?”

retorycznie zapytał Mirek.

„Moim marzeniem jest podrapać się ręką w nos”.

I próbuje podnieść rękę choć 10 cm,

jakby podnosił ogromny ciężar, ciężar swojego życia ---

„Kiedyś to osiągnę, może za kilka lat.”

Dwie 17-letnie uczennice Stefania i Julia z Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” przyjechały do Polski z Naddniestrza na siedem dni, by uczyć się języka polskiego, polskich tańców narodowych i poznać bliżej kulturę swoich przodków. Jednak nie wiedziały, że wśród intensywnych zajęć edukacyjnych przyjdzie im poznać marzenia wyjątkowych ludzi i zmierzyć się z tymi marzeniami.

„Gdy miałem rok i dopiero zaczynałem chodzić – opowiadał dalej Mirek - wiedziałem do czego służy okrągła pokrywka. Tak, taka zwyczajna pokrywka do garnka. Mnie ona służyła za kierownicę w samochodzie. Gdy rodzice chcieli mieć trochę spokoju, to do łóżeczka dawali mi pokrywkę, a ja już jechałem. Później jeździłem na rajdach samochodowych i zostałem sędzią sportu samochodowego.”

Spotkanie z Mirosławem niespodziewanie zatarło granice wieku, wolności i zniewolenia, zatrzymało też bieg czasu …



Czy to, że Mirosław nie może wstać o własnych siłach i nic nie może przy sobie zrobić świadczy, iż nigdzie nie wędruje?

„Myślę więc jestem” /Rene Descartes/.

Marzenie Mirka opiera się na budowaniu sensu i konstytuowaniu owego sensu mimo zniewolenia fizycznego.

Cytując Hegla możemy śmiało powiedzieć:

„Życiem ducha nie jest takie życie, które lęka się śmierci i ucieka przed

zniszczeniem, chcąc pozostać nieskażone, lecz takie życie, które potrafi śmierć

wytrzymać i w niej się nadal zachować.”

Wartość tego wyjątkowego spotkania z człowiekiem, jego sensem i istotą, transcendowała rzeczywistość toksycznego bytu współczesnego człowieka, zdegradowanego w nieświadomości swej woli, poprzez wypowiadane puste słowa, zanurzone w bagnie, z którego nie ma wyjścia, gdyż goni go rządza zdobywania władzy i świata nie do końca odkrytego, poznanego, mającego swój początek i koniec w ograniczonej przestrzeni czasu, którego człowiek nie pojmuje, pojmując jednak czas, który zaczyna się i kończy w aktualnej chwili konformizmu życia.

„Niebo gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie” Emmanuel Kant

Chcecie wiedzieć skąd wzięła się ta wizyta?

Otóż, zaproponowałem to spotkanie, gdyż przypomniałem sobie w cichej zadumie, że sześć lat temu Stefania i Julia jako 11-letnie dzieci przebywały na Polonijnym Obozie Letnim w Przemyślu organizowanym przez Towarzystwo „Jasna Góra” z Tiraspola i pana Mirosława, wówczas sprawującego funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu. Pamiętam jak troszczył się o te dzieci, które przyjechały pierwszy raz do Polski z nieuznanego państwa Naddniestrza, by poznać Ojczyznę swoich przodków.

W inny słoneczny, pogodny dzień w ramach warsztatów języka polskiego zawiozłem Julię i Stefanię do mojego przyjaciela Bogusława Iwanowskeigo, rzeźbiarza, poetę, sybiraka, na żywą lekcję prawdziwej historii.