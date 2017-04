Kubuś żyje w ciele, które mu zagraża [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kosztowna terapia może pomóc

Kubusiowi bardzo by pomogły turnusy z delfinoterapią. Podczas terapii mali pacjenci pod okiem fizjoterapeutów wykonują różne ćwiczenia w towarzystwie delfinów. – Emitowane przez te ssaki wiązki ultradźwięków przenikają ciało dziecka i powodują drobne, pozytywne zmiany w zniszczonych komórkach. Specjaliści twierdzą, że delfiny ciekawi u człowieka wszystko, co odbiega od normy, czyli stany chorobowe i w te miejsca wysyłają lecznicze wiązki. Poza tym podczas takich zabaw z delfinami zwiększa się wydzielanie hormonu szczęścia. Podobno efekty takich zajęć u dzieci cierpiących na autyzm są rewelacyjne, zaczynają lepiej reagować na otoczenie – opowiada A. Chajdak. Niestety koszt pobytu matki z dzieckiem na 2-tygodniowym turnusie to ok. 25 tys. zł. A przydałoby się ich kilka do roku... Pani Ania i Kubuś liczą na wsparcie. To już jedyna droga.