Milenka wyszła na pierwszy spacer!

– Nie chcemy zapeszać i mówić, że jest bardzo dobrze, więc powiem, że jest dobrze! Jesteśmy z mężem z tego powodu przeszczęśliwi. Milenka z każdym dniem czuje się coraz lepiej i jest wielka szansa na to, by pod koniec kwietnia opuściła klinikę w Wiedniu – powiedziała nam uradowana mama Milenki Podhaniak, pani Marzena.

Od przeszczepu płuc minął już ponad miesiąc (ta skomplikowana operacja odbyła się 22 marca br.). Milenka otrzymała nowe płuca od 9-letniej, zmarłej dziewczynki ze Słowenii. Po trzech dniach przebywania w śpiączce farmakologicznej odzyskała przytomność. Z każdym dniem jej stan się poprawiał. Do tego stopnia, że tuż przed świętami wielkanocnymi – oczywiście za zgodą austriackich lekarzy – wyszła na swój pierwszy po przeszczepie spacer na świeże powietrze. W specjalnej masce, pod opieką mamy i pielęgniarek. Była szczęśliwa i uśmiechnięta (...)

Pomóżmy Milence i jej rodzicom!

Apelujemy do wszystkich gorących serc o wsparcie finansowe dalszego leczenia i rehabilitacji Milenki Podhalniak. Jeśli macie możliwość, aby wspomóc ją i rodziców, uczyńcie to! Dobro wraca! Podajemy numer subkonta Milenki oraz link (https://subkonto.ptwm.org.pl/p/Milena-Podhaniak-668), w którym znajduje się więcej danych do przelewu. Ewentualne wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

49 1020 3466 0000 9302 0002 3473

tytułem: Milena Podhaniak.