9,5 miliona złotych na zabytki

174 pozycje wśród zabytków nieruchomych i 141 wśród zabytków ruchomych zawiera lista dotacji przyznanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu Beatę Kot na prace remontowo-konserwatorskie. Wśród nich jest wiele z naszego regionu.

W 2017 r. łączna suma dotacji przeznaczonych na prace remontowo-konserwatorskie na Podkarpaciu to ponad 9,5 mln zł. Wśród wspomnianych 174 zabytków nieruchomych aż 94 to zabytki z terenu czterech powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego. Najwięcej, bo 27 obiektów, znajduje się w Przemyślu. Najwyższe kwoty dotacji przyznane zostały obiektom kościelnym. 150 tys. zł na remont elewacji otrzymało Wyższe Seminarium Duchowne (łączny koszt przedsięwzięcia to 738 tys. zł) (...)