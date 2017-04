Mopy, szczotki, ręczniki... Co ląduje w kanalizacji?

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krasiczynie pojawił się intrygujący komunikat, w którym wójt Tadeusz Bobek apeluje o... niewrzucanie do urządzeń kanalizacyjnych przedmiotów takich jak: mopy, szczotki czy ręczniki.

fot. Mariusz Godos Wójt gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek apeluje do mieszkańców: – Kanalizacja to nie śmietnik!

„Wójt gminy Krasiczyn apeluje o niewrzucanie do urządzeń kanalizacyjnych przedmiotów takich jak: mopy, ręczniki, odzież czy elementy drewniane i metalowe. Przedmioty te powodują częste uszkodzenia pomp pracujących na przepompowniach ścieków i oczyszczalniach. Częste naprawy pomp i ich wirników zwiększają koszty utrzymania gospodarki ściekowej, co przekłada się na wyższe opłaty za odprowadzenie ścieków” – tak brzmi pełna treść komunikatu, wystosowanego przez włodarza gminy do mieszkańców (...)