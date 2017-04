Nowa linia autobusowa już funkcjonuje

14 i 15 kwietnia br. po raz pierwszy od kilku lat uruchomiony został przystanek MZK przy cmentarzu na Zasaniu.

Do uruchomienia nowej linii autobusowej MZK przyczynił się przede wszystkim radny PiS Maciej Kamiński. – Prosiłem o to od kilku miesięcy. Wreszcie się udało i już 14 kwietnia uruchomione zostały dwie linie kursowe autobusów C i D, które będą kursować w okresach świątecznych – powiedział M. Kamiński (...)