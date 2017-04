Przeworszczanka chce wydać książkę

Anna Radziejewska spełniła swoje marzenie. W ciągu czterech miesięcy napisała książkę, a teraz chciałaby, aby jej dzieło trafiło na półki księgarń. Niestety, aby zrealizować ten cel, potrzebuje sporej sumy pieniędzy – ok. 10 tys. złotych.

fot. Archiwum A. Radziejewskiej – „Mój mąż drwal” nie jest książką, która przygniecie czytelnika treścią, jej złożonością czy intrygami, z zamysłu ma być to przekaz łatwy i prosty w odbiorze – przyznaje autorka Anna Radziejewska.

– Do napisania książki przymierzałam się od wielu lat. W zasadzie piszę od dziecka, od momentu, kiedy nauczyłam się odwzorowywać litery i układać z nich słowa. Jakiś czas temu postanowiłam udowodnić, zwłaszcza sobie, że potrafię napisać coś, co nie jest opowiadaniem, coś co ma formę, fabułę i bohaterów „na dłużej”. Skłoniły mnie więc ambicje, ale przede wszystkim chęć spełniania marzeń – opowiada Anna Radziejewska.



– Mój mąż drwal jest, jak mi się wydaje, pewną nowością pod względem formy (...)