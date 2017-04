Wesprzyj Emilkę i oddaj krew

W niedzielę w Horyńcu honorowo oddasz krew. Do udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa zapraszają członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Ratownik”. Tego samego będzie też można wesprzeć Emilkę Jasic z Oleszyc, biorąc udział z organizowanej dla niej akcji pomocowej.

By oddać krew, wystarczy pojawić się 23 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu-Zdroju. – Wszystkich mieszkańców i gości zapraszam do oddania bezcennego leku, jakim jest krew. Będzie też możliwość zapisania się do rejestru Honorowych Dawców Szpiku Kostnego – namawia do udziału w akcji Janusz Rawski, przedstawiciel zarządu KHDK „Ratownik”. – Zachęcamy do wstąpienia w szeregi dawców krwi Koła HDK „Ratownik”. Wraca do nas na stałe ekipa z Tomaszowa Lubelskiego (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oddział w Tomaszowie Lubelskim – przyp. red.) i mamy nadzieję, że przerwana współpraca na nowo zaowocuje dużą liczbą donacji – dodaje. Zbiórka krwi planowana jest w godzinach od 9 do 12.

Tego samego dnia od g. 15.30 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju będzie trwać też akcja pomocowa na rzecz chorującej na nowotwór Emilki Jacic z Oleszyc, w której Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Ratownik” w Horyńcu-Zdroju weźmie udział. – Zapraszamy do Hali Sportowej przy horynieckiej podstawówce. Razem ze strażakami z OSP Horyniec-Zdrój przygotujemy coś w kuchni polowej oraz inne smaczne dania i ciasta – zachęca Janusz Rawski.

Emilka jest podopieczną Fundacji Rycerze i Księżniczki. Datki na leczenie dziewczynki można też przekazywać, wpłacając pieniądze na konto wspomnianej organizacji



FUNDACJA RYCERZE I KSIĘŻNICZKI

UL. ZAGÓJSKA 2/4 /85

04-101 Warszawa

PKO Bank Polski SA

90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

tytułując przelew:

„DAROWIZNA DLA EMILKI”