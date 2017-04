Przemytnicy przeciwni zakazom wjazdu do Polski

Obywatele Ukrainy czują się dyskryminowani przez celników. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się z ich przełożonym Mateuszem Morawieckim, wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów.

W ubiegłym roku polsko-ukraińskie przejścia graniczne na Podkarpaciu przekroczyło ponad 12 milionów podróżnych, w tym 80 procent to Ukraińcy. I właśnie oni najczęściej usiłują szmuglować papierosy, za co są karani mandatami. W uzasadnionych przypadkach celnicy wnoszą do Straży Granicznej, aby ta zobowiązała danego cudzoziemca do powrotu na Ukrainę i zakazała mu ponownego wjazdu do RP na okres od pół roku do nawet 3 lat.

– Działając w oparciu (...)