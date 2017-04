Resztę życia wilk spędzi w zoo

Znaleziono go w sierpniu 2015 roku w okolicach Głogowa Małopolskiego na Podkarpaciu. Maluch był skrajnie wycieńczony. Miał rany na grzbiecie i kończynach. Kilka dni temu obecnie 2-letni osobnik opuścił przemyską placówkę i zamieszkał w poznańskim zoo.

fot. zbiory własne Specjaliści z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu uratowali drapieżnikowi życie, ale nie udało się go przywrócić naturze.

– Stan wilczka delikatnie się poprawia – tak ponad półtora roku temu mówił Kuba Kotowicz, wiceprezes Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. – Jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o tym, czy będzie możliwe jego przywrócenie do natury. Zależeć to będzie od wielu czynników wynikłych w trakcie rehabilitacji. Na tym etapie skupiamy się na ustabilizowaniu stanu pacjenta – przekonywał.

Leczenie przeciągało się w czasie. Ostatecznie specjaliści wygrali walkę o życie drapieżnika, który – jak podejrzewali – prawdopodobnie został porzucony przez matkę, która skupiła się na wychowaniu pozostałych młodych. Nie wykluczali również, że zwyczajnie odłączył się od rodzicielki i błąkał wśród drzew.

– Wilk jest w (...)