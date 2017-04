Internet dla każdego. Budują sieć światłowodową

- Prace projektowe już trwają, natomiast prace w terenie rozpoczną się najbliższych miesiącach. Przewidywany termin zakończenia projektu to koniec września 2018 r., ale pierwsze podłączenie klientów planujemy już na początku przyszłego roku – informuje Andrzej Masiewicz, dyrektor zarządzający spółki Oxynet wybranej do realizacji projektu. Budując sieć światłowodową spółka musi spełnić założenia Ministerstwa Cyfryzacji, które określiło listę punktów adresowych do podłączenia Internetu szerokopasmowego. Chodzi o likwidację tzw. białych plam. – W pierwszej kolejności wywiążemy się ze zobowiązań ministerstwa. Następnie planujemy zapewnić dostęp do Internetu światłowodowego również u kolejnych mieszkańców – zapewnia prezes.