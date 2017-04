Paulina Fołta: zawsze chciałam zostać prokuratorem

Mimo że matura za pasem, Paulina Fołta z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku nie ma się czym przejmować. 1 kwietnia została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, dzięki czemu będzie przyjęta na wybrane studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

– Do olimpiady zachęcił mnie mój nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Krzysztof Dyrkacz. 15 listopada ubiegłego roku odbył się etap szkolny, który polegał na rozwiązaniu testu. Aby przejść do etapu okręgowego, konieczne było uzyskanie minimum 25 punktów na 30 możliwych. Szczęśliwie taki próg udało mi się osiągnąć. Eliminacje okręgowe składały się z dwóch części: testu oraz pracy pisemnej, przy czym do pracy pisemnej mogło zostać zakwalifikowanych 12 osób, które (...)