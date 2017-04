Ukrócili nielegalny hazard na automatach

Policja i celnicy zabezpieczyli nielegalne automaty do gier. Będą surowe kary.

Automaty do gier hazardowych, które określa się mianem „jednorękich bandytów”, znajdowały się w jednym z lokali w Lubaczowie. We wtorek, 18 bm., policjanci z wydziału kryminalnego lubaczowskiej komendy policji wspólnie z funkcjonariuszami Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego złożyli w nim niezapowiedzianą wizytę. Na miejscu zastali 3 włączone, nielegalne maszyny do gier. Wszystkie zostały zabezpieczone. Za naruszenie przepisów ustawy karno-skarbowej urządzającym i prowadzącym nielegalne gry na automatach oraz osobom grającym grozi kara grzywny, kara do 3 lat pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie w przypadku osób urządzających i prowadzących nielegalne gry.

Dotkliwa jest też kara nakładana w postępowaniu administracyjnym przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o grach hazardowych to 100 tys. zł od każdego automatu. Co ważne, kary pieniężne nakładane są nie tylko na właścicieli lokali, ale też najemców lokali, w których stoją niezarejestrowane maszyny do gier.