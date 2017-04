Połączyła ich pasja i fascynacja dziką naturą

Poznali się w Krakowie, połączyła ich fotograficzna pasja i zamiłowanie do przyrody. Radosław pochodzi z okolic Birczy, Anna z Krakowa. Kiedy pokazał jej przemyskie pogórze, zakochała się w tych terenach. Coraz częściej przyjeżdżali tu, by wspólnie fotografować. W końcu podjęli decyzję o przeprowadzce do Przemyśla. Każdą wolną chwilę poświęcają na wspólne wędrówki z aparatem, a swoje wypady uwieczniają na fanpage’u Lasy Pogórza Przemyskiego, który śledzi już ponad 2000 osób.

Co fotografujecie? Anna: – Uwielbiamy fotografować dziką naturę. Potrafimy godzinami się zakradać lub czatować niekiedy całą noc, by zrobić jedno dobre zdjęcie dzikim zwierzętom w ich naturalnym środowisku. Jakie pogórzańskie zwierzaki już udało się wam uwiecznić na swoich fotografiach? Radosław: – Sarny, jelenie, wilki, lisy, dziki, żbiki i nawet kilka rysiów. Udało nam się nawet kiedyś nagrać rysia wielkości owczarka niemieckiego (...)