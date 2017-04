Kolejni celnicy na ławie oskarżonych

Sąd Okręgowy w Przemyślu rozpatrzy sprawę 9 osób, a wśród nich 6 funkcjonariuszy z tutejszej byłej Izby Celnej. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Do przestępstw dochodziło od lutego do maja 2014 roku.

fot. zbiory własne

Większość celników, których objęto aktem oskarżenia zostało zawieszonych w służbie.