Jantar pod siedzeniem

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali do kontroli samochód, w którym przemycano ponad 6 kilogramów nieobrobionego bursztynu.

fot. serwis BiOSG Do przemytu jantaru przyznał się 33-letni obywatel Ukrainy.

12 bm. funkcjonariusze SG z Korczowej w trakcie pełnienia służby w miejscowości Radymno zatrzymali do kontroli samochód marki Mercedes, którym podróżowało 2 obywateli Ukrainy. W trakcie sprawdzania wnętrza pojazdu strażnicy ujawnili pod tylnymi siedzeniami dla pasażerów ponad 6 kg nieobrobionego bursztynu. Zatrzymany jantar to tzw. bryły unikalne, których masa wynosiła powyżej 300 g , większość okazy lite, bez spękań i zanieczyszczeń. Wartość szacunkowa towaru to ponad 104 tysiące złotych.