Przemyślanie w dobrych rękach [ZDJĘCIA]

Przy jakich dolegliwościach pomoże ciekły azot, kiedy warto zastosować taśmy, jak ćwiczyć na piłce – na te i inne pytania odpowiadali fizjoterapeuci nowo powstałego przemyskiego Centrum Rehabilitacji podczas trwających od 11 do 13 kwietnia Dni Otwartych placówki.

Podczas trzydniowej akcji prozdrowotnej kilkadziesiąt osób skorzystało z nieodpłatnych konsultacji, a dwa razy więcej obejrzało pracownie i sale ćwiczeń, mogło podpatrywać pracę specjalistów i zapoznać się ze stosowanymi przez nich metodami pracy. Okazało się, że większości z nas doskwierają bóle kręgosłupa.– Diagnozowałam pacjentów metodą McKenziego, konsultacje, w zależności od potrzeb, trwały od pół do półtorej godziny. Szukaliśmy ruchu, który może im pomóc, gdy to się udało, wracali do domu z konkretnymi zadaniami do wykonania. Teraz, po świętach, będę czekać na odpowiedź zwrotną, czy stosowali się do zaleceń. Okres świąteczny to prawdziwy sprawdzian, na ile jesteśmy zdeterminowani do zmian – mówi fizjoterapeutka i koordynatorka akcji Marta Szlanda-Mikuła – W pracy dużo siedzę i przez to często dokuczają mi plecy. Różne zabiegi mi pomagały, ale – co sobie właśnie uświadomiłam – kiedy ból znikał, wracałam do starych nawyków i znowu zaczynało boleć. Fizjoterapeutka tłumaczyła, że muszę pewne zachowania zmienić na stałe. Dostałam ćwiczenia dostosowane do mojego trybu życia, które spokojnie mogę wykonywać nawet w pracy – opowiada pacjentka, którą spotykamy w centrum.