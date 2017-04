Policyjne podsumowanie Wielkanocy

Tegorocznej Wielkanocy na podkarpackich drogach doszło do 15 wypadków, w których 20 osób zostało rannych.

Policyjne działania "Wielkanoc 2017" rozpoczęły się w piątek i trwały do poniedziałku. Funkcjonariusze czuwali nad płynnością ruchu, zwracali uwagę na stan trzeźwości kierowców, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz przestrzeganie obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Zwracali również uwagę, czy kierowcy korzystają z telefonów komórkowych w czasie jazdy.



Tegoroczna Wielkanoc była bezpieczniejsza od ubiegłorocznej, chociaż aura nie sprzyjała kierowcom i w wielu miejscach województwa drogi były śliskie. Od piątku do poniedziałku doszło do 15 wypadków, w których rannych zostało 20 osób. Nie brakowało również kierowców, którzy zdecydowali się usiąść za kierownicą pomimo wypitego wcześniej alkoholu. W czasie tegorocznych świąt Wielkanocnych policjanci zatrzymali i udaremnili dalszą jazdę 39 nietrzeźwym kierującym. Rok temu zatrzymano 57.