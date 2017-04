Rowerzysta wjechał na przejściu pod auto

Kierowca jednośladu jest sprawcą kolizji, do której doszło dziś rano, 18 bm., ok. godz. 8, na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego z ul. 3 Maja w Przemyślu.

– Policjanci wstępnie ustalili, że 26-letni mężczyzna nie zatrzymał się i wjechał na przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdzający samochód, następnie zderzył się z 59-letnią kierującą citroenem xsarą. Uczestnicy zdarzenia, byli trzeźwi – relacjonuje sierż. szt. Marta Fac.

Rowerzysta skarżył się na ból kręgosłupa, więc przewieziono go szpitala. Okazało się, że nie odniósł on poważniejszych obrażeń i został zwolniony do domu. Kierującego jednośladem pouczono.