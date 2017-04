Bursztynowy przemyt nie powiódł się

Unikalne bryły jantaru, większość o wadze ponad 300 gramów, ujawnili dwa dni temu podczas kontroli mercedesa pogranicznicy z placówki w Korczowej.

fot. serwis BiOSG Ponad 6 kilogramów nieobrobionego bursztynu znaleziono w mercedesie zatrzymanym do kontroli w Radymnie.

Zatrzymanym do kontroli w Radymnie samochodem podróżowało dwóch obywateli Ukrainy. – W trakcie sprawdzania pojazdu funkcjonariusze znaleźli pod tylnymi siedzeniami dla pasażerów ponad 6 kilogramów nieobrobionego bursztynu. Zatrzymany jantar to tak zwane bryły unikalne, których masa wynosiła powyżej 300 gramów. Większość to okazy lite, bez spękań i zanieczyszczeń – informuje mjr Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Wartość bursztynu oszacowano na ponad 104 tys. zł. Z informacji przekazanych przez BiOSG wynika, że do jego przemytu przyznał się pasażer zatrzymanego do kontroli pojazdu – 33-letni obywatel Ukrainy, wobec którego wszczęto sprawę karno-skarbową.