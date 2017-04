Czyny warte tysiące złotych

To jedna z nielicznych, a kto wie, czy nie jedyna placówka oświatowa w Przemyślu, w której wygląd tak bardzo angażują się... obce osoby. Społecznicy, mieszkańcy osiedla Kazanów, czasami w żaden sposób nie związani ze szkoła. Oni sami chcą i nigdy nie odmówią.

Rozmowa z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Haliną Kasyan.

Ostatnio wokół „szóstki” znowu panował spory ruch. Co tym razem było robione?

– Co roku chcemy coś zmienić w naszej szkolnej infrastrukturze. Niedawno napisałam pismo do zastępcy prezydenta miasta pana Janusza Hamryszczaka o pomoc w sfinansowaniu zakupu materiałów budowlanych, wymianę bramy i bramki do wejścia głównego szkoły. Przyszła szybka, pozytywna odpowiedź. Dostaliśmy tysiąc złotych i używaną kostkę brukową z Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. Zaczęliśmy więc następny etap remontu chodnika przed wejściem do szkoły, alejki i placu przy boisku wielofunkcyjnym. Wszystko oczywiście w czynie społecznym. Koordynatorem prac został radny Tomasz Schabowski. Poprosiliśmy o pomoc więźniów z zakładu karnego. Z pomocą przyszła młodzież z Kazanowa. Napisaliśmy do różnych firm budowlanych o przekazanie za darmo materiałów budowlanych. I jak co roku nam pomogli (...)