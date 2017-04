Posłowie walczą o lokalnych plantatorów

Posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz i europoseł Tomasz Poręba (oboje PiS) zwrócili się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z apelem o rozwiązanie sporu między Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego a niemiecką spółką Südzucker Polska SA oraz wzmocnienie pozycji w negocjacjach m.in. lokalnych plantatorów.

W Polsce funkcjonuje czterech producentów cukru: Krajowa Spółka Cukrowa (39 procent limitu produkcji) oraz trzy niemieckie – Pfeifer und Langen (26 procent), Südzucker (25 procent) i Nordzucker (9 procent). Jak wynika z informacji prezesa Podkarpackiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, trzecia z wymienionych spółek, zabezpieczając wyłącznie własne interesy, wzmocniła zależność między ceną cukru a ceną skupu, co w konsekwencji może doprowadzić do nieopłacalności uprawy buraków cukrowych w przypadku spadku ceny cukru poniżej 400 euro za tonę. Warto wiedzieć, że aż w pięciu podkarpackich powiatach – lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, przeworskim i leżajskim – uzyskiwane są największe plonu buraka cukrowego w Polsce. Odbierane są one przez niemiecką firmę Südzucker Polska SA, która w Polsce ma 5 cukrowni (...)