199 artyleryjskich pocisków tuż obok posesji

W środę 13 kwietnia po godz. 15, do dyżurnego łańcuckiej komendy zatelefonowała zaniepokojona mieszkanka miejscowości Kosina (gm. Łańcut). Kobieta poinformowała, policje, że niedaleko jej posesji znajduje się kilka metalowych przedmiotów, co do których ma podejrzenia że mogą to być niewybuchy.

fot. arch. KPP Łańcut



Przybyli na miejsce funkcjonariusze we wskazanym miejscu znaleźli częściowo przysypane ziemią, silnie skorodowane pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej. Policjanci zabezpieczyli znalezisko i wezwali na miejsce saperów. Po przybyciu żołnierze z patrolu rozminowania rzeszowskiego batalionu dokładnie sprawdzili cały zabezpieczony teren. W trakcie prac okazało się, że pod cienką warstwą ziemi jest znacznie więcej pocisków. W sumie saperzy zabezpieczyli i wywieźli na poligon 199 pocisków artyleryjskich z okresu II wojny światowej.