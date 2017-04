Strażacy wreszcie pójdą na swoje

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Dzikowie istnieje od 1925 roku. Międzyczasie przez tę formację przewinęło się kilka pokoleń strażaków. Do tej pory jednak nie doczekali się własnej remizy. Obecnie ich siedziba mieści się w należącym do samorządu budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych. W najbliższym czasie ma się to jednak zmienić.

fot. ze zbiorów własnych