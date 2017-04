Poprowadzi turków po raz trzydziesty [ZDJĘCIA]

Oddział turków w Żurawiczkach istnieje od 1985 r. Skupia w swoich szeregach zarówno mężczyzn tej miejscowości, jak i dwóch sąsiednich: Maćkówki i Zalesia, które należą do tutejszej parafii pw. Matki Bożej Różańcowej. Prawie od samego początku, bo od 1987 r., komendantem Turków jest nieprzerwanie Andrzej Szczepański. W tym roku poprowadzi swój oddział po raz trzydziesty.

fot. Krzysztof Stępak

Turki z Żurawiczek wyróżniają się „dybytkami”. Są to kwieciste chustki, odpowiednio złożone i przypięte do biało-czerwonego pasa.

Turki z Żurawiczek zaczynają swoją służbę od warty przy Bożym Grobie w Wielki Piątek. Dwójkami czuwają do godziny 22. Następnego dnia, w Wielką Sobotę, zmieniają się od godz. 7, również do 22. W Niedzielę Wielkanocną są w gotowości od 5 rano, aby wziąć udział w procesji rezurekcyjnej. – Nasz oddział nie przygotowuje musztry paradnej. Po rezurekcji jest przemarsz z kościoła do remizy w Maćkówce na śniadanie wielkanocne – wyjaśnia komendant Andrzej Szczepański. Podczas wspólnego posiłku kultywowany jest zwyczaj (...)