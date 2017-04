Apokryfy, czyli o tym, czego nie wiemy, a wiedzieć chcielibyśmy...

Jednym z apokryfów, który nie tylko nie podważa wiary chrześcijańskiej, ale nawet ją pogłębia, jest obszerny, bo liczący aż 852 strony, średniowieczny tekst pt. Rozmyślania o żywocie Pana Jezusa, popularnie zwany „Rozmyślaniem przemyskim”. Jest to opowiadanie zaczynające się od zwiastowania Annie i Joachimowi, że narodzi się im córka Maryja, a następnie barwnie opisuje życie Maryi i Józefa, a zwłaszcza Jezusa. Niestety na końcu brak kilku kartek, kończy się on na dialogu umęczonego Mesjasza z Piłatem. Rękopis na początku XIX w. kupił na bazarze we Lwowie i przywiózł do Przemyśla wielce zasłużony (...)